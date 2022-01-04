Впервые в истории Ла Лиги хет-трик оформил игрок, родившийся в XXI веке

В ночь с 3 на 4 января мск на стадионе «Эль-Садар» в Памплоне в рамках 19-го тура испанской Примеры «Осасуна» принимала «Атлетик». Гости одержали победу – 3:1.

Все три гола «Атлетика» были забиты 21-летним полузащитником команды Ойаном Сансетом. Впервые в истории Ла Лиги хет-трик оформил игрок, родившийся в XXI веке, сообщает в «Твиттере» OptaJose.

Сансет является воспитанником баскского клуба, в этом сезоне он принял участие в 16 матчах чемпионата Испании, забил четыре мяча и сделал три голевые передачи.

После 20 сыгранных матчей «Атлетик» с 27 очками занимает десятую строчку в турнирной таблице Ла Лиги. Следующий матч в чемпионате команда проведёт на выезде против «Алавеса», встреча состоится 9 января в 20:30 мск.