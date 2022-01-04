Лунёв назвал величайшего российского спортсмена вне футбола

Голкипер леверкузенского «Байера» Андрей Лунёв рассказал о величайших российских спортсменах в истории.

«Величайший российский спортсмен вне футбола? У нас невероятное множество великих спортсменов, поэтому трудно выделить одного. Но если я должен назвать кого-то, то это Александр Овечкин, который выиграл Кубок Стэнли в составе «Вашингтон Кэпиталз» и определённо является одним из лучших хоккеистов всех времён. В детстве мне нравилось смотреть Олимпийские игры, и прыгун с шестом Сергей Бубка, естественно, является одним из кумиров.

Кто самый великий российский футболист? Конечно, Лев Яшин — образец для подражания для каждого голкипера, поскольку в своё время он был лучшим вратарём в мире. Его имя ассоциируется с победой Советского Союза на чемпионате Европы в 1960 году. Его называли чёрная пантера, он был легендой, но, к сожалению, Яшин умер в 1990 году, за год до моего рождения. Позже Ринат Дасаев произвёл на меня впечатление как голкипер, но у нас также было много великих полевых игроков, например, Олег Блохин», — приводит слова Лунёва официальный сайт «Байера».