Хавбек «Спартака» Хендрикс может перейти в турецкий клуб, за который выступает Кудряшов

Полузащитник московского «Спартака» Йоррит Хендрикс может продолжить карьеру в чемпионате Турции. В услугах 26-летнего нидерландца заинтересован «Антальяспор», информирует турецкое издание Ajansspor.

Согласно сведениям источника, кандидатуру Хендрикса лично продвигает спортивный директор «Антальяспора», известный в прошлом футболист Нури Шахин. Представители турецкого клуба уже контактировали с хавбеком «Спартака».

Примечательно, что в составе «Антальяспора» выступает другой экс-футболист «Спартака» — Фёдор Кудряшов.

Йоррит Хендрикс — воспитанник ПСВ, находился в структуре клуба с 2004 года. В этом сезоне РПЛ он провёл 11 матчей, но результативными действиями не отметился. В 2016 году Йоррит дебютировал за сборную Нидерландов. За национальную команду провёл один матч и результативными действиями также не отметился.