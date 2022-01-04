Хавбек «Спартака» Хендрикс может перейти в турецкий клуб, за который выступает Кудряшов

Полузащитник московского «Спартака» Йоррит Хендрикс может продолжить карьеру в чемпионате Турции. В услугах 26-летнего нидерландца заинтересован «Антальяспор», информирует турецкое издание Ajansspor.
Согласно сведениям источника, кандидатуру Хендрикса лично продвигает спортивный директор «Антальяспора», известный в прошлом футболист Нури Шахин. Представители турецкого клуба уже контактировали с хавбеком «Спартака».
Примечательно, что в составе «Антальяспора» выступает другой экс-футболист «Спартака» — Фёдор Кудряшов.
Йоррит Хендрикс — воспитанник ПСВ, находился в структуре клуба с 2004 года. В этом сезоне РПЛ он провёл 11 матчей, но результативными действиями не отметился. В 2016 году Йоррит дебютировал за сборную Нидерландов. За национальную команду провёл один матч и результативными действиями также не отметился.
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