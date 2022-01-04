«Ньюкасл» намерен перехватить Сердара Азмуна у «Лиона»

Нападающий «Зенита» Сердар Азмун может продолжить карьеру в английской Премьер-лиге. В услугах 27-летнего иранца заинтересован «Ньюкасл Юнайтед», информирует Daily Mail.

Согласно сведениям источника, британский клуб намерен перехватить Азмуна у «Лиона». «Ткачи» согласовали с Сердаром личный контракт, но не захотели выкупать игрока зимой, так как уже следующим летом иранец покинет «Зенит» на правах свободного агента и сможет присоединиться к новой команде бесплатно. «Ньюкасл» хочет воспользоваться нерасторопностью французов и готов выкупить Азмуна по сниженному прайсу в зимнее трансферное окно.

Отмечается, что тренерский штаб «Ньюкасла» видит в Азмуне замену для травмированного Каллума Уилсона.

В нынешнем сезоне в 21 матче во всех турнирах иранский футболист забил 10 голов и отдал четыре голевые передачи. Контракт Азмуна с российским клубом истекает в конце сезона. Transfermarkt оценивает рыночную стоимость игрока в € 25 млн. Нападающий выступает за «Зенит» с января 2019 года.