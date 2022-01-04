Стали известны подробности переговоров «Динамо» со Смоловым

Московское «Динамо» и нападающий «Локомотива» Фёдор Смолов близки к договорённости. Об этом «Чемпионату» сообщил источник, знакомый с ситуацией.

Стороны согласовывают детали контракта. Московский клуб предложил форварду контракт на 1,5 года с опцией продления ещё на один год.

Ранее сообщалось, что «Локомотив» готов отпустить Смолова в «Динамо» за символическую сумму. Действующее соглашение форварда с железнодорожниками рассчитано до лета 2022 года. Зарплата Смолова в «Локомотиве» составляет € 3,1 млн, в то время как лидеры «Динамо» получают в разы меньше.



31-летний Смолов в 15 матчах Российской Премьер-Лиги нынешнего сезона забил 7 голов. «Динамо» в 18 матчах набрало 36 очков и занимает 2-е место в турнирной таблице чемпионата России сезона-2021/2022. «Локомотив» (28) — на 6-м месте.