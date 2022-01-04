Джанлуиджи Буффон заразился коронавирусом
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Голкипер «Пармы» Джанлуиджи Буффон сдал положительный тест на коронавирусную инфекцию.
«Парма» может подтвердить, что во время проведения тестов на коронавирус перед возобновлением тренировочного процесса у Джанлуиджи Буффона был зафиксирован положительный результат.
Игрок уже изолирован в соответствии с требованиями федерального правительства и министерства здравоохранения. Прямо перед тренировкой, согласно регламенту, будет проведён дополнительный этап тестирования всего состава на COVID-19», — сообщает официальный сайт «Пармы».
Буффон заключил контракт с «Пармой» прошлым летом. В этом сезоне голкипер провёл в Серии B 18 матчей, в которых пропустил 20 голов. Ранее Буффон выступал за «Ювентус» и сборную Италии.
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