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Джанлуиджи Буффон заразился коронавирусом

Джанлуиджи Буффон заразился коронавирусом
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Голкипер «Пармы» Джанлуиджи Буффон сдал положительный тест на коронавирусную инфекцию.

«Парма» может подтвердить, что во время проведения тестов на коронавирус перед возобновлением тренировочного процесса у Джанлуиджи Буффона был зафиксирован положительный результат.

Игрок уже изолирован в соответствии с требованиями федерального правительства и министерства здравоохранения. Прямо перед тренировкой, согласно регламенту, будет проведён дополнительный этап тестирования всего состава на COVID-19», — сообщает официальный сайт «Пармы».

Буффон заключил контракт с «Пармой» прошлым летом. В этом сезоне голкипер провёл в Серии B 18 матчей, в которых пропустил 20 голов. Ранее Буффон выступал за «Ювентус» и сборную Италии.

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