Кирьяков: у Смолова могут возникнуть проблемы с тем, как он впишется в футбол «Динамо»

Бывший форвард сборной России Сергей Кирьяков поделился мнением по поводу возможного перехода нападающего сборной России Фёдора Смолова из «Локомотива» в «Динамо».

«Сложно сейчас оценить этот трансфер. Когда у Смолова есть мотивация, у него получается на поле, то он в порядке, да. Но даже при этом не отличается стабильностью. По футбольным качествам вопросов нет – Фёдор умеет практически всё. Однако, на мой взгляд, он пока так и не реализовал тот потенциал, которым обладает. «Динамо» нацелилось на игрока сборной, тут понятный правильный подход. Но могут возникнуть проблемы с тем, чтобы Смолов вписался в тот футбол, который ставит команде Сандро Шварц. Это футбол современный, с быстрыми переходами из обороны в атаку и обратно.



Да, в текущем сезоне у нападающего семь голов в 15 матчах, но большинство своих мячей он забил ещё при Николиче. Возможно, Фёдору действительно нужна комфортная ситуация в клубе и раздевалке, мы же слышали о том, что Смолов сам просился из «Локомотива» уже. Повторюсь, все нужные качества у него есть. Но для игры в нынешнем «Динамо» ему нужно будет очень серьёзно доказывать, что он подходит под этот футбол. Буквально выжимать себя. В его карьере были разные тренеры и далеко не каждый смог подобрать ключик к нему. Неизвестно, как пройдёт адаптация к стилю Шварца.



С другой стороны, в динамовском тренерском штабе есть Андрей Воронин. Он Смолова хорошо знает, может, возьмёт под свою опеку. И тогда Фёдор откроет новые возможности в своей игре. От этого выиграют и сборная, и «Динамо», конечно.



То, что характер у него есть, мы знаем. В России серьёзный дефицит отечественных нападающих. В последние годы он стал даже острее. «Динамо» — молодцы, довели до ума и зажгли сразу несколько молодых звёздочек. За них надо держаться. Молодые таланты, воспитанные в динамовской системе, должны оставаться и приносить пользу клубу на поле в его цветах. Ну и, конечно, никто не отменял усиления со стороны, прикидывая всё плюсы и минусы, как игрок может подстроиться под пропагандируемый тренерским штабом футбол. И в этом смысле интересно, как Шварц планирует задействовать Смолова в своих тактических моделях. Ведь насколько мне известно, немецкий тренер сам выступил за то, чтобы пригласить Фёдора в команду», — сказал Кирьяков в беседе с корреспондентом «Чемпионата».