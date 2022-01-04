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Лоренцо Инсинье принял предложение «Торонто». Игрок присоединится к новой команде летом

Лоренцо Инсинье принял предложение «Торонто». Игрок присоединится к новой команде летом
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Нападающий «Наполи» Лоренцо Инсинье сменит клубную прописку по окончании нынешнего сезона. Игрок полностью согласовал свой переход в клуб из МЛС – «Торонто», информирует инсайдер Фабрицио Романо в «Твиттере».

Согласно сведениям источника, официально о договорённости Инсинье с «Торонто» будет объявлено в течение недели. Срок контракта Лоренцо с канадским клубом составит 5 лет.

Соглашение Инсинье с «Наполи» истекает в июне этого года, игрок покинет клуб в качестве свободного агента, так как стороны не смогли договориться о продлении контракта.

Полузащитник провёл за неаполитанскую команду 415 матчей, в которых забил 114 мячей и сделал 91 голевую передачу.

Ранее сообщалось, что зарплата Инсинье в «Торонто» составит € 11 млн в год. Ещё € 4,5 млн – бонусы.

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