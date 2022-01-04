Доннарумма: в «ПСЖ» больше давления, чем в «Милане». Я в клубе, который хочет выиграть всё

Голкипер «Пари Сен-Жермен» Джанлуиджи Доннарумма заявил, что в стане парижан на него оказывается большее давление, чем оказывалось во время выступления за «Милан».
«По сравнению с «Миланом» здесь, в «Пари Сен-Жермен», больше давления. Теперь я в клубе, который хочет выиграть абсолютно всё.
Конкуренция с Кейлором Навасом? Я спокоен, у нас прекрасные отношения, мы друзья. Могу сказать, что именно СМИ хотят создавать истории, что в каждом клубе есть соревнования. В конце концов, выбор сделает тренер – господин Почеттино», — приводит слова Доннаруммы Radio Rossonera.
Напомним, Доннарумма стал игроком «Пари Сен-Жермен» после Евро-2020. Итальянский голкипер подписал пятилетний контракт — до 30 июня 2026 года. В конце июня 2021 года у футболиста истёк контракт с «Миланом».
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