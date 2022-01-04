«Саутгемптон» за € 120 млн могут продать инвесторам из Сербии

Владелец «Саутгемптона» Гао Чишень инициировал переговоры о продаже 80% акций английского клуба. Об этом сообщает The Telegraph.

По информации источника, контрольный пакет ценных бумаг может перейти инвестиционной группе, в которую входит сербский бизнесмен Драган Солак. Переговоры находятся на продвинутой стадии. Ожидается, что о заключении сделки будет объявлено в ближайшее время. Сумма сделки составит около € 120 млн.



Должность директора займет Расмус Анкерсен, покинувший пост спортивного директора «Брентфорда» в прошлом месяце. Гао Чишень приобрёл «Саутгемптон» в августе 2017 года.

Победный гол Беднарека в матче с «Вест Хэмом»:

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