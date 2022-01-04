Серджино Дест не планирует уходить из «Барселоны»

Защитник «Барселоны» Серджино Дест не планирует покидать команду. Об этом сообщает Sport.es.
По информации источника, игрок уверен, что способен принести команде пользу. Сейчас он сосредоточен на восстановлении после травмы и коронавируса.
Напомним, Дест перешёл в «Барселону» из «Аякса» в 2020 году. В нынешнем сезоне американский футболист принял участие в 12 матчах чемпионата Испании и отдал 3 результативные передачи. С 2019 года Дест вызывается в национальную команду США.
Подопечные Хави проведут ближайший матч 5 января с «Линаресом» в Кубке Испании. В следующей игре чемпионата каталонцы сразятся с «Гранадой», это произойдёт 8 января.
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