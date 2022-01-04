Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Серджино Дест не планирует уходить из «Барселоны»

Серджино Дест не планирует уходить из «Барселоны»
Комментарии

Защитник «Барселоны» Серджино Дест не планирует покидать команду. Об этом сообщает Sport.es.

По информации источника, игрок уверен, что способен принести команде пользу. Сейчас он сосредоточен на восстановлении после травмы и коронавируса.

Напомним, Дест перешёл в «Барселону» из «Аякса» в 2020 году. В нынешнем сезоне американский футболист принял участие в 12 матчах чемпионата Испании и отдал 3 результативные передачи. С 2019 года Дест вызывается в национальную команду США.

Подопечные Хави проведут ближайший матч 5 января с «Линаресом» в Кубке Испании. В следующей игре чемпионата каталонцы сразятся с «Гранадой», это произойдёт 8 января.

Смотри Boxing Day и другие матчи английской Премьер-лиги с подпиской Okko — всего 990 рублей за 3 месяца футбола.

Новость по теме
Аллегри не хочет отпускать Морату из «Ювентуса» в «Барселону»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022