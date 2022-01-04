Томас Тухель: Лукаку принёс извинения за своё интервью

Главный тренер «Челси» Томас Тухель рассказал о диалоге с нападающим Ромелу Лукаку.



«Он принёс извинения за интервью и присоединился к команде на сегодняшней тренировке. Мы взяли время на то, чтобы всё осмыслить. Для меня самым важным было понять, причём понять однозначно, что всё это было сделано ненамеренно. Он не пытался специально создать шумиху перед важным матчем.



И даже тогда, когда он, как ему казалось, был готов играть после травмы, а мы думали, что ему ещё нужно время на адаптацию к нагрузкам, не было абсолютно никаких признаков того, что его поведение направлено не на благо команды. Сейчас важно сохранять спокойствие и понять, что всё не так страшно, как некоторые хотели бы», – цитирует Тухеля BBC.

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