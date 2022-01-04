Райола дал Лапорте слово, что Холанд перейдёт в «Барселону», если у клуба будут деньги

«Барселона» работает над подписанием нападающего дортмундской «Боруссии» Эрлинга Холанда. Об этом сообщает Cuatro.

По информации источника, президент каталонцев Жоан Лапорта устно договорился с агентом норвежца Миной Райолой об условиях трансфера Эрлинга. Представитель футболиста пообещал, что нападающий со следующего сезона будет выступать за каталонский клуб, если испанцы смогут найти деньги на трансфер. Лапорта и Райола знакомы давно, они поддерживают тёплые дружеские отношения друг с другом.

В нынешнем розыгрыше немецкой Бундеслиги 21-летний Холанд забил 13 голов и отдал четыре голевые передачи в 11 матчах. Контракт форварда истекает в 2024 году, Transfermarkt оценивает нападающего в € 150 млн.