Райола дал Лапорте слово, что Холанд перейдёт в «Барселону», если у клуба будут деньги
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«Барселона» работает над подписанием нападающего дортмундской «Боруссии» Эрлинга Холанда. Об этом сообщает Cuatro.
По информации источника, президент каталонцев Жоан Лапорта устно договорился с агентом норвежца Миной Райолой об условиях трансфера Эрлинга. Представитель футболиста пообещал, что нападающий со следующего сезона будет выступать за каталонский клуб, если испанцы смогут найти деньги на трансфер. Лапорта и Райола знакомы давно, они поддерживают тёплые дружеские отношения друг с другом.
В нынешнем розыгрыше немецкой Бундеслиги 21-летний Холанд забил 13 голов и отдал четыре голевые передачи в 11 матчах. Контракт форварда истекает в 2024 году, Transfermarkt оценивает нападающего в € 150 млн.
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