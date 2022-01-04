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Зачем покупать козла в первом тайме? Разбор 21-го тура АПЛ

Зачем покупать козла в первом тайме? Разбор 21-го тура АПЛ
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«Чемпионат» и Okko Спорт публикуют новый выпуск подкаста Кирилла Хаита и Гриши Телингатера. Обсуждаем 21-й тур АПЛ сезона 2021/2022. Суперматч «Арсенал» — «Манчестер Сити» и суперматч «Челси» — «Ливерпуль»: ошибки судей, чудо-гол Ковачича, классный гол Салаха, невезение «Арсенала». А также победа «Тоттенхэма» над «Уотфордом» и неожиданное поражение «Манчестер Юнайтед» дома от «Вулверхэмптона»

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Подкаст о людях, которые изменили АПЛ:

Кирилл подробно разобрал интервью Лукаку на своем канале:

Гриша пообщался с Жоржиньо и выложил ссылку на интервью в текстовом и видеоформате в телеграме:

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Таймкоды:

0:00 – Привет, Жозе!

1:06 – «Арсенал» лучше «Сити». Чтоооо?

6:01 – Гриша и Кирилл сцепились из-за эпизода с Эдегором и Эдерсоном

30:25 – Промах Мартинелли и роль Родри

39:38 – Лукаку – балбес

45:44 – Нужно ли было удалять Мане, Пулишича и Маунта?

53:10 – Лучший комментатор и худший этап Тухеля в «Челси»

56:09 – Мастер-класс от Салаха

1:01:38 – Так, стоп. А что у «Челси» с защитниками?

1:07:24 – Серия Конте и зимние трансферы «Тоттенхэма»

1:18:14 – 4-2-2-2 в «МЮ»: Фил Джонс в основе, а Бруну – нет

1:30:42 – Кирилл против эмоджи, а Жоржиньо не против Лукаку.

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