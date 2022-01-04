Кристиан Эриксен: мне по силам вернуться

Находящийся без клуба полузащитник Кристиан Эриксен рассказал о своём самочувствии.
«Я хочу играть в футбол. Нет причин этого не делать. Я почувствовал, что пришло время дать интервью, потому что я знаю, чего хочу. Хочу играть. Больше никаких проблем не возникало, хотя сердце проверяли всеми возможными способами. Врачи сказали, что все в порядке. Моя цель – сыграть на чемпионате мира 2022 года в Катаре. Я был на это нацелен всегда. Мне по силам вернуться», – цитирует Эриксена DR.dk.
Напомним, 12 июня в концовке первого тайма матча Евро-2020 Дания — Финляндия (0:1) Эриксен упал на газон и не смог подняться. Спортсмену оказывали экстренную помощь на поле на протяжении 15 минут, затем его увезли в больницу. Позднее выяснилось, что игрок перенёс остановку сердца. Кристиану установили кардиовертер-дефибриллятор.
- 4 января 2022
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