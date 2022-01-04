Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Пари Сен-Жермен» хочет подписать Дембеле

«Пари Сен-Жермен» хочет подписать Дембеле
Комментарии

Руководство «Пари Сен-Жермен» проявляет интерес к полузащитнику «Барселоны» Усману Дембеле. Об этом сообщает Mundo Deportivo.

По информации источника, парижский клуб нацелен на подписание полузащитника и постоянно контактирует с его агентом. Боссы парижан считают, что навыки Дембеле позволят усилить атакующую линию команды, так как он молод и вдобавок имеет французское гражданство.

В нынешнем сезоне Дембеле в восьми матчах Лиги чемпионов и чемпионата Испании отдал две голевые передачи. Контракт нападающего истекает в конце сезона, Transfermarkt оценивает игрока в € 30 млн.

Видеообзор матча 19-го тура Примеры «Мальорка» — «Барселона»:

Смотри английскую Премьер-лигу, Ла Лигу, Кубок Италии и другой футбол эксклюзивно в Okko.

Новость по теме
Райола дал Лапорте слово, что Холанд перейдёт в «Барселону», если у клуба будут деньги
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022