«Пари Сен-Жермен» хочет подписать Дембеле
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Руководство «Пари Сен-Жермен» проявляет интерес к полузащитнику «Барселоны» Усману Дембеле. Об этом сообщает Mundo Deportivo.
По информации источника, парижский клуб нацелен на подписание полузащитника и постоянно контактирует с его агентом. Боссы парижан считают, что навыки Дембеле позволят усилить атакующую линию команды, так как он молод и вдобавок имеет французское гражданство.
В нынешнем сезоне Дембеле в восьми матчах Лиги чемпионов и чемпионата Испании отдал две голевые передачи. Контракт нападающего истекает в конце сезона, Transfermarkt оценивает игрока в € 30 млн.
Видеообзор матча 19-го тура Примеры «Мальорка» — «Барселона»:
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