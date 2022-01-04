Ромелу Лукаку извинился за скандальное интервью
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Нападающий «Челси» Ромелу Лукаку извинился за интервью, в котором он выразил недовольство своей ролью в лондонской команде. Его слова вызвали большой скандал в Англии.
«Дорогие фанаты, мне жаль, что я расстроил вас своим интервью. Вы знаете, что я с детства связан с нашим клубом, и понимаю, что вы огорчены. Теперь мне нужно приложить все усилия, чтобы вернуть ваше доверие, и я сделаю всё, чтобы доказать свою преданность клубу. Я работаю на тренировках, отдаю все силы во время матчей.
Также я прошу прощения у тренера и у партнёров, поскольку считаю, что мои комментарии вышли в свет в неподходящий момент. Я бы хотел оставить эту историю в прошлом и сделать всё ради того, чтобы мы начали побеждать, а я радовал вас своей игрой», – сказал Лукаку.
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