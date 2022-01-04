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«Динамо» вышло из переговоров по вингеру «Бока Хуниорс» Вилье

«Динамо» вышло из переговоров по вингеру «Бока Хуниорс» Вилье
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Полузащитник «Бока Хуниорс» Себастьян Вилья не перейдёт в московское «Динамо». Об этом сообщает TyC Sports.

По информации источника, «бело-голубые» вышли из переговоров по 25-летнему игроку. Отмечается, что «Динамо» проявляло интерес к футболисту, но не смогло прийти к финансовому соглашению по его трансферу. В настоящее время представители московского клуба находятся в Аргентине, но они так и не вышли на переговоры с «Бока Хуниорс» по Вилье.

В завершившемся недавно в Аргентине сезоне Вилья сыграл в составе «Боки Хуниорс» 27 матчей, в которых забил 9 мячей и сделал 1 результативную передачу. Контракт вингера с клубом рассчитан до конца 2024 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость Себастьяна в € 5,5 млн. В составе сборной Колумбии Вилья сыграл 4 матча.

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