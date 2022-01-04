Сергей Палкин: для «Шахтёра» победа в Лиге чемпионов – главная идея и желание

Генеральный директор «Шахтёра» Сергей Палкин рассказал о целях команды.

«Мы хотим построить такую команду, чтобы была возможность замахнуться на самый главный трофей – это трофей Лиги чемпионов. Сегодня мы делаем всё для этой цели: где-то страдаем, где-то теряем с точки зрения результата, но мы знаем, что движемся в этом направлении. Это наша главная идея и наше главное желание. Никто не гарантирует результат, но если не попробуешь, то никогда не поймёшь.

Хотелось бы показать себя в Лиге чемпионов, так как это самый топовый турнир. Наше желание – проявить себя именно там. Но если мы выиграем Лигу Европы, плакать не будем, я вас уверяю. В 2022 году надо серьёзно заявить о себе в Лиге чемпионов. Естественно, выиграть чемпионат Украины, это даже не обсуждается», — цитирует Палкина пресс-служба горняков.