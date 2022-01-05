Миколенко: я не обижен на Яремчука за празднование гола в ворота «Динамо» – рад за него

Защитник «Эвертона» Виталий Миколенко прокомментировал празднование гола Романом Яремчуком в матче «Бенфики» с киевским «Динамо» (2:0).



«Я с ним говорил после этого. Он радовался, что наконец забил – у него не было голов около 2 месяцев. Он радовался, а не бежал к нам и что-то показывал. Как минимум я не обижен – я рад за него», – сказал Миколенко в эфире Youtube-канал киевского «Динамо».

На чемпионате Европы-2020 Миколенко провёл 4 матча. В нынешнем розыгрыше украинской Премьер-лиги 22-летний защитник сыграл в 15 встречах и сделал 3 результативные передачи. На групповом этапе Лиги чемпионов — 2021/2022 Виталий вышел на поле в пяти матчах. В общей сложности во всех турнирах Миколенко провёл за «Динамо» 132 матча, в которых забил 7 мячей.