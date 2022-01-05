Тухель: Лукаку будет оштрафован за скандальное интервью. Он должен смириться с этим

Главный тренер лондонского «Челси» немец Томас Тухель подтвердил, что 28-летний нападающий Ромелу Лукаку получит взыскание в качестве меры наказания за скандальное интервью, которое впоследствии привело к пропуску матча с «Ливерпулем» (2:2) бельгийцем.

«Будут какие-то дисциплинарные взыскания, и он примет их. Это случилось, и это не мелочь. Но это не самое главное и не делает возвращение невозможным, абсолютно нет. Он будет оштрафован, и, конечно же, он должен смириться с этим.

Ситуация не создала дополнительного давления из-за того, как мы с этим справились. Петр Чех, Марина Грановская и я были хладнокровны и открыты в сложившемся инциденте. В конце концов, с этим было очень легко справиться — хотя мы не любим заниматься этим. Мы предпочитаем не шуметь», — приводит слова Тухеля The Athletic.

«Челси» сыграл вничью с «Ливерпулем», уступая 0:2 по ходу матча. Яркие моменты матча доступны на «Чемпионате».

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Ранее Ромелу Лукаку дал большое интервью итальянским СМИ, в котором рассказал про обстоятельства ухода из «Интера» и недовольство схемой Тухеля в «Челси». После этого Тухель не включил бельгийского нападающего на матч 21-го тура чемпионата Англии с «Ливерпулем» (2:2).

В нынешнем сезоне 28-летний бельгийский нападающий забил семь голов и отдал две голевые передачи в 18 матчах во всех турнирах. Контракт нападающего с «Челси» действует до 2026 года.