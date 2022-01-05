Кришито станет одноклубником Инсинье в MLS. Он достиг договорённости с «Торонто»

34-летний итальянский защитник «Дженоа» Доменико Кришито принял решение перебраться в MLS и начать выступления в составе «Торонто». Об этом сообщает итальянский журналист Николо Скира в «Твиттере».



Накануне «Торонто» достиг договорённости о подписании 30-летнего итальянского нападающего «Наполи» Лоренцо Инсинье, он также присоединится к клубу в июне, согласно контракту с канадским клубом он будет зарабатывать € 11 млн в год, ещё € 4,5 млн – бонусы. Отмечается, что у Кришито и Инсинье один и тот же агент – Андреа Д’Амико.



Напомним, Кришито начал свою профессиональную карьеру именно в «Дженоа». Далее Доменико перебрался в санкт-петербургский «Зенит», за который выступал в период с 2011 по 2018 год, после чего вновь вернулся в стан «грифонов».



В сезоне-2021/2022 Кришито провёл за «Дженоа» 16 матчей во всех турнирах, отметился шестью забитыми мячами и одной результативной передачей.

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