«Арсенал» готов арендовать Коутиньо при определённых условиях

Лондонский «Арсенал» готов арендовать бразильского полузащитника «Барселоны» Филиппе Коутиньо при определённых условиях, сообщил Sport.es.



По информации источника, «Арсенал» заинтересован в приобретении игрока и имеет хорошие отношения с окружением бразильца. Тем не менее, лондонский клуб готов рассмотреть сделку только в виде аренды без обязательного права выкупа. Также клубу важно не платить во время арендного соглашения полностью зарплату футболиста.



Также сообщается, что игроком интересуются «Ньюкасл Юнайтед», «Эвертон», «Лестер Сити» и «Тоттенхэм Хотспур».



29-летний Коутиньо перешёл в «Барселону» в январе 2018 года из «Ливерпуля» за € 135 млн. За испанскую команду бразильский полузащитник сыграл в 106 матчах, в которых забил 25 голов и отдал 14 голевых передач. Контракт хавбека с командой истекает в 2023 году. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость Коутиньо в € 20 млн.

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