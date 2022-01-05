Тухель: Тьяго Силва — как Бенджамин Баттон. Подписав новый контракт, он успокоится

Главный тренер «Челси» Томас Тухель высказался о продлении контракта с 37-летним защитником Тьяго Силвой. Новое соглашение рассчитано до конца сезона-2022/2023.
«Он как Бенджамин Баттон. Футбольный Тьяго Баттон! Но я знаю, сколько за этим стоит работы и профессионального отношения. Это своего рода чудо, потому что он перешёл в этот чемпионат, где жёсткий график, напряжённые матчи, силовая игра каждый день, в самом конце своей карьеры, и это было смело.
Я знаю, как он работает, чтобы оставаться в форме, сколько усилий вкладывает за пределами футбольного поля, как восстанавливается дома, как спит и питается. Это просто невероятно, и только благодаря этому такое возможно.
Мы рады, потому что, подписав новый контракт, он успокоится. Тьяго необходимо быть спокойным, потому что он чувствительный и эмоциональный человек. Этим он ценен для команды в раздевалке и на поле. Он чувствует оттенки эмоций других людей, и это очень помогает», — цитирует Тухеля сайт «Челси».
«Челси» сыграл вничью с «Ливерпулем», уступая 0:2 по ходу матча. Яркие моменты матча доступны на «Чемпионате»:
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