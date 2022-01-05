Хави — о продлении контракта с Дембеле: это не зависит от меня. Я жду новостей

Главный тренер «Барселоны» Хави прокомментировал переговоры о продлении контракта с вингером Усманом Дембеле.

Ранее стало известно, что переговоры сорвались из-за слишком высоких требований француза. «Барса» всё же надеется продлить соглашение, истекающее в конце сезона.

«Я уже сказал ему, что жду, когда он приложит усилия. Ситуация, в которой он находится, не может быть лучше. Посмотрим, что он решит.



Надеюсь, что он приложит усилия, прежде чем принять решение. Я спокоен и жду новостей.



Это не зависит от меня. Это зависит от клуба и него самого. Он должен думать о себе и своём будущем», — цитирует Хави Marca.

Видеообзор матча 19-го тура Ла Лиги «Мальорка» — «Барселона» (0:1):

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