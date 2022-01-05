Сербский бизнесмен купил контрольный пакет акций «Саутгемптона»

Сербский бизнесмен Драган Шолак приобрёл контрольный пакет акций (80%) «Саутгемптона», сообщает пресс-служба клуба. Сумма сделки составила около € 120 млн. Ещё 20% акций остаются у миноритарной владелицы клуба Катарины Либхерр. Генеральный директор «Саутгемптона» Мартин Сименс продолжит работать на своей должности.
Ранее владелец «Саутгемптона» Гао Чишень инициировал переговоры о продаже 80% акций английского клуба. Гао Чишень приобрёл «Саутгемптон» в августе 2017 года.
Напомним, 28 декабря на стадионе «Сент-Мэри» в Саутгемптоне в рамках 20-го тура английской Премьер-лиги «Саутгемптон» принимал «Тоттенхэм». Команды сыграли вничью – 1:1. «Саутгемптон» набрал 21 очко за 19 матчей и занимает 14-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги.
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