Экс-полузащитник «Арсенала»: назначение Рангника может стать одним из худших в истории АПЛ

Бывший полузащитник «Арсенала» Перри Гроувз раскритиковал работу нового главного тренера «Манчестер Юнайтед» Ральфа Рангника.
«Назначение Рангника может стать одним из худших в истории Премьер-лиги. По игрокам «Манчестер Юнайтед» можно судить, что Рангник их не убеждает. Они не выкладываются так, как должны», — приводит слова Гроувза talkSPORT.
Рангник стал исполняющим обязанности главного тренера «Манчестер Юнайтед» до конца сезона. Ранее он занимал должность руководителя по спорту и развитию в московском «Локомотиве».
«Манчестер Юнайтед» набрал 31 очко в 19 матчах и занимает 7-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги.
Видеообзор матча «Манчестер Юнайтед» — «Вулверхэмптон»:
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