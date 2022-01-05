Бернардески: хочу играть в «Юве», но надо, чтобы обе стороны договорились. Это как в браке
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Полузащитник «Ювентуса» Федерико Бернардески прокомментировал переговоры о продлении контракта с туринским клубом.
Соглашение 27-летнего футболиста истекает по окончании этого сезона. По информации итальянских СМИ, «Ювентус» предлагает ему новый контракт, но с зарплатой € 2,5-3 млн вместо € 4 млн, которые игрок получает сейчас.
«Мы открыты к диалогу, мой агент встретится с [руководством] «Юве». Я хочу остаться в «Ювентусе», но нужно, чтобы обе стороны пришли к соглашению. Это как в браке.
У нас в раздевалке есть традиция: тот, кто продлевает контракт, оплачивает ужин для всей команды. Если этот день настанет, я с радостью заплачу за ужин», — цитирует Бернардески Football Italia со ссылкой на DAZN.
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