Конте: понимаю Кейна. Когда ты заканчиваешь, то хочешь видеть, что за это время выиграл

Главный тренер «Тоттенхэма» Антонио Конте рассказал о важности форварда Гарри Кейна для его команды.

«Я знал о произошедшей летом ситуации, и когда Гарри решил остаться в «Тоттенхэме», я увидел игрока, полностью вовлечённого в этот проект. Если мы хотим что-то выиграть, то Гарри должен быть точкой опоры.



Понимаю ситуацию Гарри. Когда ты заканчиваешь карьеру, то вспоминаешь матчи и команды, за которые выступал, но также ты хочешь видеть, что выиграл за это время. Это важно, особенно для топ-игроков.



Думаю, что, когда «Тоттенхэм» пригласил меня, они хотели послать сигнал всем, а может быть, и нашим игрокам. Мы должны попытаться создать ситуацию, в которой мы все будем вовлечены и будем бороться за победы», — цитирует Конте Sky Sports.

Видеообзор матча АПЛ «Уотфорд» — «Тоттенхэм» (0:1):

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