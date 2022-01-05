Конте: понимаю Кейна. Когда ты заканчиваешь, то хочешь видеть, что за это время выиграл

Главный тренер «Тоттенхэма» Антонио Конте рассказал о важности форварда Гарри Кейна для его команды.
«Я знал о произошедшей летом ситуации, и когда Гарри решил остаться в «Тоттенхэме», я увидел игрока, полностью вовлечённого в этот проект. Если мы хотим что-то выиграть, то Гарри должен быть точкой опоры.
Понимаю ситуацию Гарри. Когда ты заканчиваешь карьеру, то вспоминаешь матчи и команды, за которые выступал, но также ты хочешь видеть, что выиграл за это время. Это важно, особенно для топ-игроков.
Думаю, что, когда «Тоттенхэм» пригласил меня, они хотели послать сигнал всем, а может быть, и нашим игрокам. Мы должны попытаться создать ситуацию, в которой мы все будем вовлечены и будем бороться за победы», — цитирует Конте Sky Sports.
Видеообзор матча АПЛ «Уотфорд» — «Тоттенхэм» (0:1):
Смотри английскую Премьер-лигу, Ла Лигу, Кубок Италии и другой футбол эксклюзивно в Okko.
- 5 января 2022
-
12:50
-
12:50
-
12:31
-
12:22
-
11:55
-
11:43
-
11:37
-
11:30
-
11:14
-
11:03
-
10:48
-
10:43
-
10:31
-
10:22
-
10:15
-
10:06
-
09:59
-
09:50
-
09:41
-
09:39
-
09:30
-
09:28
-
09:08
-
08:05
-
05:25
-
04:50
-
04:44
-
04:32
-
04:18
-
04:04
-
03:51
-
03:34
-
01:21
-
00:45
-
00:40