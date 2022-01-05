Масалитин — об уходе Гончаренко: дело не в результате. В «Краснодаре» внутренний раздрай

Бывший футболист ЦСКА Валерий Масалитин отреагировал на отставку главного тренера Виктора Гончаренко из «Краснодара».
«Когда очень часто меняются тренеры, это вызывает насторожённость к группе лиц, которые руководят командой. Либо они постоянно ошибаются, либо ждут, что придёт маг и волшебник, сделает клуб чемпионом. Мы привыкли, что «Краснодар» играет в атакующий футбол, есть своя концепция, она развивалась, но сейчас пришла к застою. Видимо, поэтому часто и меняют тренеров.
Результат у клуба определённый был, возможно, всё это связано с трансферами на усиление. Причина отставки — точно не результат, есть какой-то внутренний раздрай. Возможно, Гончаренко приходил на одних условиях, потом что-то поменялось. Если бы руководство клуба было недовольно результатом, то тренера убрали бы сразу после сезона», — сказал Масалитин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Лавровой.
- 5 января 2022
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