Илья Геркус отреагировал на отставку Виктора Гончаренко из «Краснодара»

Бывший президент «Локомотива» Илья Геркус отреагировал на отставку главного тренера Виктора Гончаренко из «Краснодара».



«Итак, у нас третья громкая тренерская отставка в сезоне. За Николичем и Виторией настал черёд Гончаренко. Головы летят. Гончаренко (в отличие от его коллег) уволили после Нового года, хорошенько поразмыслив, незадолго до сборов.



О чём это говорит? О том, что замена подобрана и утверждена. Есть слух о Николиче, очень любопытный. Но я бы не исключал и других вариантов. В любом случае кандидатура нового тренера скажет многое о причинах ухода старого. Подождём немного», — написал Геркус в своём телеграм-канале.



Ранее стало известно, что руководство «Краснодара» приняло решение отправить в отставку главного тренера Виктора Гончаренко и двух его помощников – Василия Березуцкого и Александра Ермаковича.