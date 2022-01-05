Дани Алвес получил разрешение на участие в матчах и может сыграть с «Линаресом» в Кубке

«Барселона» зарегистрировала защитника Дани Алвеса для участия в матчах, информирует пресс-служба команды.
Таким образом, 38-летний бразилец может провести первую игру после возвращения сегодня, 5 января. «Барселона» сыграет на выезде с «Линаресом» в рамках Кубка Испании. Алвес вошёл в заявку на матч.
Также каталонский клуб сообщил, что вингер Усман Дембеле сдал отрицательный тест на коронавирус. Он тоже включён в заявку на предстоящий матч. Защитники Клеман Лангле и Самуэль Юмтити не сыграют из-за проблем с желудком.
Испанская Примера стала ещё зрелищнее вместе с Okko. Трансляции матчей, а также игры английской Премьер-лиги и Кубка Италии, аналитические программы и обзоры теперь доступны по подписке «Okko Спорт» — всего 990 рублей за 3 месяца.
- 5 января 2022
-
14:22
-
14:22
-
14:12
-
13:52
-
13:44
-
13:44
-
13:31
-
13:23
-
13:19
-
12:50
-
12:50
-
12:31
-
12:22
-
11:55
-
11:43
-
11:37
-
11:30
-
11:14
-
11:03
-
10:48
-
10:43
-
10:31
-
10:22
-
10:15
-
10:06
-
09:59
-
09:50
-
09:41
-
09:39
-
09:30
-
09:28
-
09:08
-
08:05
-
05:25
-
04:50