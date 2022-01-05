Дани Алвес получил разрешение на участие в матчах и может сыграть с «Линаресом» в Кубке

«Барселона» зарегистрировала защитника Дани Алвеса для участия в матчах, информирует пресс-служба команды.

Таким образом, 38-летний бразилец может провести первую игру после возвращения сегодня, 5 января. «Барселона» сыграет на выезде с «Линаресом» в рамках Кубка Испании. Алвес вошёл в заявку на матч.

Также каталонский клуб сообщил, что вингер Усман Дембеле сдал отрицательный тест на коронавирус. Он тоже включён в заявку на предстоящий матч. Защитники Клеман Лангле и Самуэль Юмтити не сыграют из-за проблем с желудком.

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