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Тарханов: Гончаренко — хороший тренер, но взгляд на футбол у руководства немного другой

Тарханов: Гончаренко — хороший тренер, но взгляд на футбол у руководства немного другой
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Известный российский тренер Александр Тарханов отреагировал на отставку главного тренера Виктора Гончаренко из «Краснодара».

«Это решение руководства, видимо, что-то не удовлетворяло в плане игры. Гончаренко — хороший тренер, но взгляд на футбол у руководства немного другой. Отставка тренера стала неожиданностью, отпуск вроде бы прошёл. Что касается Николича, то не могу сказать ни плохого, ни хорошего. В «Локомотиве» немного изменил игру, но не получилось то, чего он хотел», — сказал Тарханов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Лавровой.

Ранее стало известно, что руководство «Краснодара» приняло решение отправить в отставку главного тренера Виктора Гончаренко и двух его помощников – Василия Березуцкого и Александра Ермаковича.

«Краснодар» набрал 29 очков и занимает пятое место в турнирной таблице российского чемпионата. После зимнего перерыва «Краснодар» 26 февраля примет московский «Локомотив».

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