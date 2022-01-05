Тарханов: Гончаренко — хороший тренер, но взгляд на футбол у руководства немного другой

Известный российский тренер Александр Тарханов отреагировал на отставку главного тренера Виктора Гончаренко из «Краснодара».



«Это решение руководства, видимо, что-то не удовлетворяло в плане игры. Гончаренко — хороший тренер, но взгляд на футбол у руководства немного другой. Отставка тренера стала неожиданностью, отпуск вроде бы прошёл. Что касается Николича, то не могу сказать ни плохого, ни хорошего. В «Локомотиве» немного изменил игру, но не получилось то, чего он хотел», — сказал Тарханов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Лавровой.



Ранее стало известно, что руководство «Краснодара» приняло решение отправить в отставку главного тренера Виктора Гончаренко и двух его помощников – Василия Березуцкого и Александра Ермаковича.



«Краснодар» набрал 29 очков и занимает пятое место в турнирной таблице российского чемпионата. После зимнего перерыва «Краснодар» 26 февраля примет московский «Локомотив».

Новость по теме Илья Геркус отреагировал на отставку Виктора Гончаренко из «Краснодара»