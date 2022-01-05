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Кураньи: Смолов станет связующим звеном между иностранцами и россиянами в «Динамо»

Кураньи: Смолов станет связующим звеном между иностранцами и россиянами в «Динамо»
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Бывший нападающий московского «Динамо» Кевин Кураньи поделился мнением о потенциальном трансфере форварда «Локомотива» Фёдора Смолова.

«В те времена, когда мы вместе играли в «Динамо», Фёдор ещё был молод и ему не всегда хватало опыта. Смена обстановки пошла ему на пользу — с тех пор он сделал гигантский шаг вперёд. Смолов не только хороший нападающий, но ещё и отличный парень.

Фёдор превосходно говорит по-английски, это тоже плюс, потому что он может стать хорошим связующим звеном между иностранными и российскими игроками», — цитирует Кураньи Sport24.

Ранее стало известно, что московское «Динамо» и нападающий «Локомотива» Фёдор Смолов близки к договорённости. Стороны согласовывают детали контракта. Московский клуб предложил форварду контракт на 1,5 года с опцией продления ещё на один год.

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