«Ливерпуль» закрыл тренировочный центр из-за ситуации с коронавирусом в команде

«Ливерпуль» временно закрыл тренировочный центр из-за новых случаев коронавируса в команде, сообщает пресс-служба красных.

Последние тесты на коронавирус среди игроков и персонала дали несколько «предположительно положительных» результатов. Клуб решил предпринять меры, чтобы остановить распространение коронавируса.

Ранее сегодня «Ливерпуль» объявил, что ковидом заболел помощник главного тренера Юргена Клоппа Пеп Линдерс. До этого положительный тест сдал сам Клопп и ряд игроков команды.

Завтра, 6 января, у «Ливерпуля» первый полуфинальный матч Кубка лиги с «Арсеналом». Возможно, клуб попросит перенести игру.

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