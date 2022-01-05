Бояринцев: винить Виторию не стоит. Ему не хватило трансферной кампании под своё видение

Бывший футболист «Спартака» Денис Бояринцев поделился мнением об экс-наставнике московского клуба Руе Витории.



«Вокруг «Спартака» ходит много всяких слухов и сплетен, и какая-то информация может быть и правдивой. Но одно могу сказать точно — нельзя винить тренера. Давайте начнём с того, что пришёл Витория и фактически ему не удалось пригласить ни одного из тех футболистов, которых он хотел. Я согласен, что тренер должен работать с любым материалом и давать результат, но мне кажется, что в данной ситуации он стал заложником посторонних моментов. Не смог пригласить игроков под свой футбол. Ведь все видели, что «Спартак» вообще играл в пять защитников множество матчей, и до атакующего футбола было далеко.



Мы видим только верхушку айсберга, тренер — это человек, и он зависит от многих вещей. А потом сразу началась критика, он начал было перестраиваться сам и перестраивать команду. Но на это ведь тоже нужно определённое время. Конечно, начало чемпионата пошло совсем кувырком, но в целом я скажу, что видел много матчей вживую и считаю, что он пытался найти какие-то сочетания, пытался наладить игру команды, и что-то у него получалось, а что-то нет.



Но «Спартак» — клуб, который всегда как под микроскопом, его обсуждают, смотрят, и многие игроки получали критику, но я видел эмоции от тренера. Думаю, он очень хотел, чтобы у него всё в «Спартаке» получилось. Не считаю его, честно говоря, таким уж сильным специалистом, но определённый уровень своей работы он показал. Просто ввиду каких-то обстоятельств у него не получилось сделать то, что он хотел. Внутри чемпионата эмоций было не так много, как в европейских играх, и именно этих эмоций «Спартаку» в чемпионате не хватило. Но я не стал бы всё на Виторию сваливать», — цитирует Бояринцева «Реальное время».