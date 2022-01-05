Бояринцев: хочется, чтобы гегемония «Зенита» покачнулась. «Динамо» может стать чемпионом

Бывший футболист «Спартака» Денис Бояринцев поделился мнением о чемпионской гонке в Российской Премьер-Лиге.



«Пока нет явных претендентов ни на чемпионство, ни на вылет. Конечно, с «Зенитом» будет сложно бороться, но мне очень хочется надеяться. «Динамо» симпатично сейчас по игре и по другим моментам. Мне, если честно, хотелось бы, чтобы гегемония «Зенита» немного покачнулась, чтобы новый чемпион появился. И «Динамо» вполне может им стать в этом сезоне. А что касается борьбы за выживание — тут и вовсе очень сложно прогнозировать. Не стал бы никого хоронить раньше времени. Поэтому будет как будет, впереди жаркая борьба за выживание. Все может решиться в последнем туре. А там уже футбольный мяч всех рассудит», — цитирует Бояринцева «Реальное время».



Напомним, по итогам первой части сезона «Зенит» сохранил лидерские позиции в чемпионате России. Клуб из Санкт-Петербурга уходит на зимний перерыв РПЛ, набрав 38 очков в 18 матчах. Это позволяет команде Сергея Семака занимать первое место с отрывом 2 очка от ближайшего преследователя. На второй строчке расположилось «Динамо» (36).

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