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Стала известна одна из причин увольнения Гончаренко из «Краснодара»

Стала известна одна из причин увольнения Гончаренко из «Краснодара»
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Одной из главных причин отставки Виктора Гончаренко из «Краснодара» стала реакция тренера на увольнения Руслана Зубика. Об этом «Чемпионату» сообщил источник, знакомый с ситуацией. До этого момента Сергей Галицкий не хотел увольнять белорусского специалиста.

«Виктора Михайловича это очень сильно задело. Он поступил примерно так, как он уже поступал в ЦСКА. Несколько дней тренер просто не брал трубки от руководства краснодарского клуба. Такое поведение окончательно убедило Галицкого в необходимости увольнения тренера», — сказал источник «Чемпионату».

Ранее стало известно, что руководство «Краснодара» приняло решение отправить в отставку главного тренера Виктора Гончаренко и двух его помощников – Василия Березуцкого и Александра Ермаковича.

«Гончаренко не брал трубки несколько дней». Почему Галицкий уволил тренера из «Краснодара» «Гончаренко не брал трубки несколько дней». Почему Галицкий уволил тренера из «Краснодара»
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