Стала известна одна из причин увольнения Гончаренко из «Краснодара»

Одной из главных причин отставки Виктора Гончаренко из «Краснодара» стала реакция тренера на увольнения Руслана Зубика. Об этом «Чемпионату» сообщил источник, знакомый с ситуацией. До этого момента Сергей Галицкий не хотел увольнять белорусского специалиста.



«Виктора Михайловича это очень сильно задело. Он поступил примерно так, как он уже поступал в ЦСКА. Несколько дней тренер просто не брал трубки от руководства краснодарского клуба. Такое поведение окончательно убедило Галицкого в необходимости увольнения тренера», — сказал источник «Чемпионату».

Ранее стало известно, что руководство «Краснодара» приняло решение отправить в отставку главного тренера Виктора Гончаренко и двух его помощников – Василия Березуцкого и Александра Ермаковича.