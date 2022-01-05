Пулишич: «Челси» не хватало удачи в последних матчах

Вингер «Челси» Кристиан Пулишич поделился ожиданиями от предстоящих матчей с «Манчестер Сити» и «Тоттенхэмом».



«Конечно, это большие матчи. Нам не везло, и я чувствую, что нам не хватало удачи в последних матчах, у нас просто время от времени не получалось побеждать, что расстраивало. Верю, что хоть небольшой импульс и немного удачи смогут что-то изменить, и мы можем просто надеяться, что начнём побеждать от игры к игре», — цитирует американца сайт «Челси».

Первый матч «Челси» с «Тоттенхэмом» в полуфинале Кубка лиги пройдёт сегодня, 5 января, ответный — 12 января. В АПЛ команды сыграют 23-го числа, а матч «Челси» с «Ман Сити» пройдёт 15-го.

Гол Пулишича в ворота «Ливерпуля» в матче 21-го тура АПЛ:

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