Первый матч Кубка английской лиги между «Ливерпулем» и «Арсеналом» перенесён

Английская футбольная лига объявила о переносе первого полуфинального матча Кубка английской лиги «Арсенал» – «Ливерпуль», проведение которого изначально было запланировано на 6 января, сообщает официальный сайт турнира. Причиной стала вспышка коронавируса среди игроков и тренеров «Ливерпуля».



Ранее «Ливерпуль» временно закрыл тренировочный центр из-за новых случаев коронавируса в команде. Последние тесты на коронавирус среди игроков и персонала дали несколько «предположительно положительных» результатов. Клуб решил предпринять меры, чтобы остановить распространение коронавируса.



Ранее сегодня «Ливерпуль» объявил, что ковидом заболел помощник главного тренера Юргена Клоппа Пеп Линдерс. До этого положительный тест сдал сам Клопп и ряд игроков команды.

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