Хёнесс: Мюллер однажды может стать президентом или генеральным директором «Баварии»
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Почётный президент «Баварии» Ули Хёнесс отметил лидерские качества нападающего мюнхенского клуба Томаса Мюллера.
«Томас Мюллер однажды может стать президентом или генеральным директором клуба. Но на данный момент у «Баварии» хорошее руководство. Клубом на высоком уровне управляют Герберт Хайнер, Оливер Кан и Хасан Салихамиджич. Хасан выполняет свою работу гораздо лучше, чем многие ожидали», — приводит слова Хёнесса Bayern & Germany.
Напомним, Мюллер выступает за основную команду «Баварии» с 2007 года. В нынешнем сезоне 32-летний футболист принял участие в 17 матчах немецкой Бундеслиги, забил 5 голов и отдал 13 результативных передач. «Бавария» в 17 матчах набрала 43 очка и занимает 1-е место в турнирной таблице чемпионата Германии.
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