Хёнесс: Мюллер однажды может стать президентом или генеральным директором «Баварии»

Почётный президент «Баварии» Ули Хёнесс отметил лидерские качества нападающего мюнхенского клуба Томаса Мюллера.



«Томас Мюллер однажды может стать президентом или генеральным директором клуба. Но на данный момент у «Баварии» хорошее руководство. Клубом на высоком уровне управляют Герберт Хайнер, Оливер Кан и Хасан Салихамиджич. Хасан выполняет свою работу гораздо лучше, чем многие ожидали», — приводит слова Хёнесса Bayern & Germany.



Напомним, Мюллер выступает за основную команду «Баварии» с 2007 года. В нынешнем сезоне 32-летний футболист принял участие в 17 матчах немецкой Бундеслиги, забил 5 голов и отдал 13 результативных передач. «Бавария» в 17 матчах набрала 43 очка и занимает 1-е место в турнирной таблице чемпионата Германии.