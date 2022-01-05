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Аллегри подтвердил, что Рэмси покинет «Ювентус»

Аллегри подтвердил, что Рэмси покинет «Ювентус»
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Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри подтвердил, что валлийский полузащитник Аарон Рэмси уйдёт из туринского клуба в скором времени.

«Рэмси вернулся в расположении команды после того, как мы дали ему несколько выходных, чтобы он мог потренироваться отдельно в Англии. В любом случае он покинет нас», — приводит слова Аллегри пресс-служба «Ювентуса».

Напомним, Рэмси стал игроком «Ювентуса» в 2019 году. В нынешнем сезоне валлийский футболист принял участие в 3 матчах итальянской Серии А и не отметился результативными действиями. Ранее хавбек выступал в «Кардифф Сити», «Арсенале» и «Ноттингем Форест». С 2008 года Рэмси вызывается в национальную команду Уэльса. Ранее сообщалось, что Рэмси вновь хочет выступать в Англии.

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