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«Манчестер Юнайтед» интересуется хавбеками «Вулверхэмптона» и «Марселя»

«Манчестер Юнайтед» интересуется хавбеками «Вулверхэмптона» и «Марселя»
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«Манчестер Юнайтед» хочет усилить линию полузащиты. «Красные дьяволы» заинтересованы в услугах хавбека «Вулверхэмптона» Рубена Невеша и Бубакара Камара из «Марселя», сообщает Sky Sports.

По информации источника, руководство манчестерского клуба хочет приобрести кого-то из полузащитников во время летнего трансферного окна. Но в случае, если один из игроков будет доступен в январе, «красные дьяволы» готовы и зимой побороться за подписание футболиста.

Камара является воспитанником «Марселя». Согласно данным интернет-портала Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 25 млн. В нынешнем розыгрыше французской Лиги 1 полузащитник сыграл в 15 матчах и забил один гол.

24-летний Невеш выступает в составе английского клуба с 2017 года, перейдя из «Порту» за € 17,9 млн. В нынешнем сезоне полузащитник в 18 матчах английской Премьер-лиги отметился голом и голевой передачей. Контракт португальца истекает в 2024 году, портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость Невеша в € 40 млн.

Видеообзор матча 21-го тура АПЛ «Манчестер Юнайтед» — «Вулверхэмптон»:

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