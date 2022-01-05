«Астон Вилла» заинтересована в аренде полузащитника «Барселоны» Коутиньо

Полузащитник «Барселоны» Филиппе Коутиньо может покинуть команду в январе на правах аренды. В услугах 29-летнего игрока заинтересована «Астон Вилла», сообщает в «Твиттере» журналистка Хелена Кондис.
По информации источника, руководители клубов обсуждают аренду бразильца до конца сезона-2021/2022.
29-летний Коутиньо перешёл в «Барселону» в январе 2018 года из «Ливерпуля» за € 135 млн. За испанскую команду бразильский полузащитник сыграл в 106 матчах, в которых забил 25 голов и отдал 14 голевых передач. Контракт хавбека с командой истекает в 2023 году. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость Коутиньо в € 18 млн.
В нынешнем сезоне в 12 матчах испанской Примеры Коутиньо забил два гола.
Видеообзор матча 21-го тура АПЛ «Брентфорд» — «Астон Вилла»:
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