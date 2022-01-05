Антонио Кассано госпитализировали из-за осложнений, связанных с коронавирусом

Бывший нападающий сборной Италии Антонио Кассано попал в больницу из-за осложнений, связанных с коронавирусной инфекцией, сообщает Il Messaggero.



Ранее супруга 39-летнего экс-футболиста Каролина Марсиалис подтвердила, что её муж заразился коронавирусом во время рождественских каникул и находился дома на самоизоляции. По информации источника, за последние несколько дней состояние Кассано ухудшилось. Бывший форвард находится в больнице Сан-Мартино в Генуе.



Во время игровой карьеры Кассано выступал за такие клубы, как «Рома», мадридский «Реал», «Сампдория», «Милан», «Интер», «Парма» и «Верона». В 2018 году Кассано объявил о завершении профессиональной карьеры. Всего он провёл 400 матчей в Серии А и забил 112 голов.