«Барселона» предложила «Ньюкаслу» арендовать Юмтити с правом выкупа

Защитник «Барселоны» Самуэль Юмтити может продолжить карьеру в английской Премьер-лиге. Руководство сине-гранатовых предложило «Ньюкасл Юнайтед» арендовать француза до конца нынешнего сезона с возможным правом выкупа, сообщает Daily Mail.



Ранее в СМИ фигурировала информация о том, что центрбек является приоритетной трансферной целью «Ньюкасла» в зимнее трансферное окно. Marca писала о том, что английский клуб готов предложить за Самуэля € 20 млн.



28-летний Юмтити в нынешнем сезоне принял участие в одном матче чемпионата Испании. Юмтити выступает за «Барселону» с 2016 года. Контракт защитника с клубом рассчитан до июня 2023 года. Согласно данным портала Transtermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 2 млн.

Видеообзор матча 19-го тура Примеры «Мальорка» — «Барселона»:

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