Во Франции подтвердили интерес ЦСКА к игроку «Бордо» Отавио

Один из самых крупных «твиттер»-аккаунтов, освещающих действия футбольного клуба «Бордо», подтверждает, что ЦСКА сделал предложение по трансферу полузащитника французской команды Отавио.
По информации источника, сумма трансфера составляет € 2 млн. Клуб склоняется принять предложение. Переход зависит от решения игрока.
27-летний бразильский полузащитник является воспитанником клуба «Атлетико Паранаэнсе», за который он выступал до 2017 года. Затем футболист перешёл в «Бордо» за € 5 млн. В нынешнем сезоне игрок провёл во всех турнирах 17 матчей за французский клуб, не отметившись результативными действиями.
За этот календарный отрезок полузащитник получил три жёлтые карточки. Всего в составе «Бордо» Отавио 127 раз вышел на поле, забил три гола и отдал пять результативных передач. Интернет-портал Transfermarkt оценивает трансферную стоимость Отавио в € 6 млн.
- 5 января 2022
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