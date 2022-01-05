Гришин — об уходе Гончаренко: неожиданное решение. Если и увольнять тренера, то за что-то

Бывший футболист ЦСКА Александр Гришин отреагировал на отставку Виктора Гончаренко с поста главного тренера «Краснодара».
«Для меня это решение стало неожиданным. Если и увольнять тренера, то в декабре после последней игры и за что-то. Здесь же произошла какая-то вещь внутри клуба. Конечно, неожиданно, когда тренера увольняют перед сборами. Если первую часть чемпионата «Краснодар» немножко неровно прошёл, то потом начал выправляться, занимает пятое место», — сказал Гришин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Лавровой.
Ранее стало известно, что руководство «Краснодара» приняло решение отправить в отставку главного тренера Виктора Гончаренко и двух его помощников – Василия Березуцкого и Александра Ермаковича.
«Краснодар» набрал 29 очков и занимает пятое место в турнирной таблице российского чемпионата. После зимнего перерыва «Краснодар» 26 февраля примет московский «Локомотив».
- 5 января 2022
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