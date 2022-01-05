Один из игроков «Манчестер Юнайтед» узнал в интернете, кто такой Рангник

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Ральф Рангник оказался известен не всем игрокам «красных дьяволов» в момент его назначения, сообщает в «Твиттере» журналист Марк Огден.



По информации источника, одному из футболистов «МЮ» пришлось поискать информацию о немецком специалисте в интернете, чтобы узнать о том, кто такой Рангник.



Напомним, 29 ноября 2021 года «Манчестер Юнайтед» объявил о назначении Рангника исполняющим обязанности главного тренера команды до конца нынешнего сезона. Ранее Рангник был руководителем по спорту и развитию московского «Локомотива».



«Манчестер Юнайтед» набрал 31 очко в 19 матчах и занимает 7-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2021/2022.

Видеообзор матча 21-го тура АПЛ «Манчестер Юнайтед» — «Вулверхэмптон»:

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