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«Челси» — «Тоттенхэм»: прямая онлайн-трансляция матча начнётся в 22:45

«Челси» — «Тоттенхэм»: прямая онлайн-трансляция матча начнётся в 22:45
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В ночь с 5 на 6 января мск состоится матч «Челси» — «Тоттенхэм Хотспур». Первая встреча 1/2 финала Кубка английской лиги пройдёт на стадионе «Стэмфорд Бридж» в городе Лондон. Стартовый свисток прозвучит в 22:45 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Челси» — «Тоттенхэм Хотспур».

Обслужит встречу бригада арбитров, которую возглавляет Крейг Поусон (Южный Йоркшир). Ему будут помогать ассистенты Константин Хатцидакис и Нил Дэвис. Резервным рефери будет выступать Кевин Френд (Лестершир, Гленфилд).

Второй матч полуфинала Кубка лиги между «Челси» и «Тоттенхэмом» пройдёт 12 января на стадионе «Тоттенхэм Хотспур» в Лондоне. Действующим победителем турнира является «Манчестер Сити».

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